Тольятти, Самарская область, , 20:32 — REGNUM Согласно информации на официальном сайте «Акрона», тольяттинский клуб принял решение расставиться с бразильским полузащитником Марксом Лениным.

Он не смог убедить тренерский штаб команды в том, что он готов тренироваться. С ним был досрочно расторгнут контракт.

Бразилец смог принять участие в турейких сборах команды, но присоединился к команде в слабой физической форме и не прошел полное медицинское обследование.

«Конечно, мы надеялись на совсем другое развитие событий. Футболист, наконец, присоединился к команде после решения ряда юридических вопросов и должен был пройти финальное обследование, результаты которого должны были активировать действие контракта.

К сожалению, физическое состояние и проблемы со здоровьем не позволили ему это сделать. Маркс — хороший парень, но на данный момент ему нужно заняться собой, что он и сам прекрасно понимает», — рассказал о ситуации директор клуба Иван Киреев.