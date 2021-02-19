Пекин, , 20:32 — REGNUM Список из десяти общественных организаций, которые подозреваются в нелегальной и мошеннической деятельности, опубликовало Министерство гражданской администрации (МГА) КНР. Ведомство обратилось к населению страны с призывом к бдительности и предупредило о возможных рисках. Об этом 19 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что эти организации часто действовали под громкими названиями, включающими слова «китайский» и «международный», что могло создать у граждан впечатление об одобрении государством их деятельности.

Некоторые организации, оказавшиеся в «черном списке», спекулировали на «волонтерстве» и «патриотизме», а также на новых концепциях и технологиях, например, блокчейне. Поэтому обнародование списка, которое является результатом многогранной работы государственных органов, особенно в отношении групп, незарегистрированных, но действовавших как бы от имени легальных структур, создает предпосылки для пресечения их деятельности на законных основаниях.

В МГА признали, что незаконные и мошеннические организации часто хорошо замаскированы и используют любые способы затруднить властям доступ к информации, подтверждающей сомнительный характер их работы. В связи с этим ведомство призвало общественность оказать властям помощь в их выявлении и установлении правды, чтобы своевременно привлекать мошенников к ответственности.

Согласно данным МГА, в КНР зарегистрированы около 800 тыс. различных общественных организаций.