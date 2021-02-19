Арзамас, Нижегородская область, , 20:30 — REGNUM Суд завершил рассмотрение дела о махинациях при покупке жилья для детей-сирот, в которых оказалась замешана бывший ведущий специалист управления администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2018 году подсудимая вступила в сговор с индивидуальным предпринимателем, который подыскивал на вторичном рынке дешевые квартиры, которые затем перепродавал райадминистрации по значительно завышенной цене.

А разницу в стоимости квартир, предназначавшихся для детей-сирот, подельники делили между собой.

Всего по этой преступной схеме было приобретены 11 квартир на общую сумму около 12,9 млн рублей, при фактической их стоимости 8,5 млн рублей.

В итоге суд признал экс-чиновницу виновной и приговорил ее к двум годам и шести месяцам лишения свободы.