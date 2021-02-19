Челябинск, , 20:30 — REGNUM В Челябинске устранена авария на теплосетях, из-за которой десятки домов остались без электричества. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

В настоящий момент отопление и горячая вода снова поступают в социальные объекты и жилые дома.

Как сообщало ИА REGNUM, авария коснулась микрорайона Чурилово. Без отопления оставалось 83 многоквартирных дома, а также шесть соцобъектов.

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