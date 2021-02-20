Техас, , 07:43 — REGNUM Волонтеры пытаются спасти тысячи замёрзших из-за аномальных морозов в Техасе черепах. Им помогают местные власти и компания Илона Маска SpaceX, сообщил 18 февраля CNN.

На этой неделе более 2,600 черепах были спасены около Саут-Падре-Айленда, штат Техас. Волонтеры некоммерческой организации Sea Turtle нашли огромное количество обмороженных рептилий в прибрежных водах и доставили их в центры помощи, чтобы согреть.

Из-за снежных бурь и аномально низкой для Техаса температуры, черепахи переохладились и не смогли держаться на плаву. Волонтерам помогли спасти черепах представители местных властей и компания SpaceX, которая имеет штаб в этом районе.

Как ранее писало ИА REGNUM, миллионы жителей американского штата Техас оказались без электричества 17 февраля из-за непогоды.

По данным Совета по обеспечению электроснабжения Техаса (Ercot), порядка 2,7 млн домохозяйств штата всё ещё остаются без электричества. За ночь было восстановлено электроснабжение 600 тысяч домохозяйств.