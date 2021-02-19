Бишкек, , 20:29 — REGNUM Возле здания госкомитета нацбезопасности Киргизии в Бишкеке сегодня, 19 февраля, прошел митинг сторонников бывшего заместителя председателя таможенной службы Райымбека Матраимова, задержанного по подозрению в легализации преступных доходов.

Читайте также: Экс-замглавы таможни Киргизии задержали по делу об отмывании денег

Участие в акции протеста против ареста экс-чиновника приняли около полусотни человек.

Митингующие потребовали от киргизстанских спецслужб выпустить Матраимова на свободу и снять с него все обвинения, ссылаясь на то, что «он вернул государству 1,9 млрд сомов (1,66 млрд рублей) и заплатил штраф в 260 тысяч сомов (227 тысяч рублей)».

Аналогичный митинг состоялся и на малой родине Райымбека Матраимова — в Кара-Суйском районе Ошской области.

Там в поддержку бывшего руководителя киргизской таможни вышли уже несколько сотен местных жителей и устроили марш с флагами, транспарантами и плакатами.

Организаторы митинга пообещали устроить бессрочные митинги по всему Ошскому региону, если требования митингующих не будут выполнены.

ИА REGNUM напоминает, что экс-замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова подозревают в развертывании крупных коррупционных схем на таможне и незаконном выводе $700 млн (свыше 51,6 млрд рублей) из Киргизии.

Читайте также: В Киргизии проверят связь между скандальным убийством и таможней