Стокгольм, , 20:45 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 51. Данная информация была опубликована 19 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 12 649 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 631 166 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4 144 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 398 092 человека, вторую — 187 751 человек.

По состоянию на 19 февраля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 207 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 5 095 пациентов.

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