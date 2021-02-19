Пекин, , 20:28 — REGNUM В Китае раскрыли ранее закрытую информацию о потерях, понесенных в ходе пограничных столкновений с индийскими военнослужащими в июне 2020 года. Об этом 19 февраля сообщает Синьхуа со ссылкой на печатный орган НОАК газету «Цзефанцзюнь бао».

В армейской газете сообщалось о гибели четырех китайских военнослужащих из числа офицерского и рядового состава, а также о серьезном ранении командира полка. Как сообщила журналистам официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, публикация этих данных и раскрытие таким образом правды о тех событиях поможет людям разобраться и сделать правильные выводы, восполнив дефицит информации.