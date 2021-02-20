Москва, , 00:19 — REGNUM Исключение депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева из КПРФ могло быть инициировано первым секретарем московского городского комитета КПРФ Валерием Рашкиным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сам Локтев.

«Вчера (18 февраля — прим. ИА REGNUM) решением районного комитета партии я был исключён из КПРФ. Я это связываю с решением Валерия Федоровича Рашкина, главы горкома партии. Без ведома которого такие вопросы как исключение депутатов Мосгордумы на районных бюро не принимаются. Связываю это с тем, что Валерий Фёдорович метается между мэрией и командой Навального и никак не может выбрать. Мое исключение — показательное событие, чтобы заслужить лояльность одной из сторон. Якобы он чистит ряды московского КПРФ от «навальнистов» так называемых. Но я не «навальнист», а вот Валерий Фёдорович встречался с Навальным», — сказал Локтев.

Депутат Мосгордумы отметил, что в качестве вины и основания для исключения из компартии ему вменялся отказ голосовать за бюджет Москвы в 2019 году, а также критические комментарии в адрес райкома КПРФ. Локтев также отметил, что не согласен с решением о своём исключении из партии и намерен его обжаловать. Кроме того, депутат остается членом фракции КПРФ в Мосгордуме.

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