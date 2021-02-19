Москва, 20 февраля, 2021, 00:19 — ИА Регнум. Исключение депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева из КПРФ могло быть инициировано первым секретарем московского городского комитета КПРФ Валерием Рашкиным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сам Локтев.

Валерий Рашкин

«Вчера (18 февраля — прим. ИА REGNUM) решением районного комитета партии я был исключён из КПРФ. Я это связываю с решением Валерия Федоровича Рашкина, главы горкома партии. Без ведома которого такие вопросы, как исключение депутатов Мосгордумы, на районных бюро не принимаются. Связываю это с тем, что Валерий Фёдорович мечется между мэрией и командой Навального и никак не может выбрать. Мое исключение — показательное событие, чтобы заслужить лояльность одной из сторон. Якобы он чистит ряды московского КПРФ от «навальнистов» так называемых. Но я не «навальнист», а вот Валерий Фёдорович встречался с Навальным», — сказал Локтев.

Депутат Мосгордумы отметил, что в качестве вины и основания для исключения из компартии ему вменялся отказ голосовать за бюджет Москвы в 2019 году, а также критические комментарии в адрес райкома КПРФ. Локтев также отметил, что не согласен с решением о своём исключении из партии и намерен его обжаловать. Кроме того, депутат остается членом фракции КПРФ в Мосгордуме.