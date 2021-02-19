Москва, 19 февраля, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Предложения Вашингтона о вариантах снятия санкций с проекта «Северный поток — 2» унизительны в первую очередь для Германии, заявил 19 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «РБК».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

Вашингтон предлагает отмену санкций в обмен на обязательства сохранения объёмов транзита российского газа через территорию Украины.

«Сейчас в открытую пишут, что идет торг и обсуждают возможность договоренностей между Вашингтоном и Берлином, согласно которым «Северный поток — 2», ладно, бог с вами, пускай достраивается, пускай функционирует, но если вдруг параллельно будет сокращаться транзит газа через Украину, то «Северный поток — 2» будет перекрыт. Я не могу решать за Германию, но то, что это унизительное предложение, для меня очевидно», — сказал Сергей Лавров.

«Как сказал президент Российской Федерации Путин на встрече с лидерами думских фракций, это очередное подтверждение того, что за счет России хотят финансово поддержать свой геополитический проект под названием «Украина», — добавил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров заявил, что отношения России и Евросоюза «разорваны в клочья» из-за предвзятости ЕС.