Мадрид, , 20:46 — REGNUM Несмотря на высокие темпы заражения коронавирусом, администрации некоторых автономных сообществ Испании принимают меры по ослаблению карантинных ограничений. Об этом сообщила газета El País.

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Число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекций в Испании продолжает снижаться, но страна все еще далека от того, чтобы взять распространение вируса под контроль, отмечают журналисты. Пик третьей волны пандемии в Испании остался позади. Однако, несмотря на снижающееся число госпитализаций, нагрузка на систему здравоохранения страны по-прежнему огромна. Так, в настоящее время 3 822 пациента с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях.

В то же время региональные правительства в регионах постепенно ослабляют действующие меры по противодействию распространения вируса. 18 февраля власти Мадрида перенесли вступление в силу комендантского часа с 22:00 до 23:00, что позволяет барам и ресторанам оставаться открытыми до того же времени (до этого они должны были закрываться в 21:00). В Кастилии и Леоне были сняты ограничения на передвижение между некоторыми муниципалитетами. В свою очередь власти Арагона сняли карантин в столице региона.

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