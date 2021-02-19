Каталония, Испания, , 20:46 — REGNUM 19 февраля Ассоциация журналистов Каталонии осудила «участившиеся нападения, принуждение, угрозы и оскорбления в адрес специалистов в области информации» в связи с нападением на редакцию El Periódico de Cataluña. Об этом сообщила газета El País.

Профессиональное сообщество журналистов призвало власти и общество бороться с нападками на прессу, назвав участившие нападения на представителей СМИ «бедствием» после того, как 18 февраля группа протестующих забросала камнями фасад штаб-квартиры El Periódico de Cataluña из-за недовольства редакционной политикой местного издания.

Журналисты «настоятельно призвали общество защитить свободу информации, которой серьезно угрожают отдельные группы, которые хотят помешать работе журналисте».

«Бросают камни, забирают мобильные телефоны, уничтожают наши автомобили, бойкотируют нас, когда есть механизмы обратной связи. Подобные действия не являются инструментами, с помощью которых можно вести какую-либо борьбу ради благородных целей», — говорится в заявлении профсообщества.

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