Ярославль, 19 февраля, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Владимир Слепцов сложил полномочия главы администрации городского округа Солнечногорск. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение, подписанное самим бывшим главой.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Экс-мэр Ярославля был назначен и. о главы Солнечногорского района Московской области осенью 2018 года, полномочия он прекращает досрочно «в связи с отставкой по собственному желанию». Последним рабочим днем Владимира Слепцова в Солнечногорске стало 19 февраля 2021 года.

Помимо администраций Ярославля и Солнечногорска, Слепцов в Московской области возглавлял города Химки и Сергиев Посад. Новое место работы экс-градоначальника пока неизвестно.