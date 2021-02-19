Каталония, Испания, , 20:46 — REGNUM Омбудсмен Каталонии Рафаэль Рибо призвал правительство Испании и европейские власти вмешаться в дело рэпера Пабло Хаселя, считая, что «свобода выражения мнений не имеет границ». Об этом сообщила газета El País.

Утром 19 февраля Рибо отправился в тюрьму Понент (Льейда, Каталония), чтобы встретиться с арестованным рэпером. Рибо также обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и Специальному докладчику по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выражение.

19 февраля некоторые заявления были сделаны и со стороны премьер-министра Испании Педро Санчеса.

«Никто никогда не задавался вопросом, почему Хасель попал в тюрьму. Нельзя сесть в тюрьму за высказывание своего мнения, но за поощрение терроризма — можно. А также за призывы к насилию», — заявил Санчес.

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