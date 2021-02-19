Ижевск, , 20:15 — REGNUM Депутаты Гордумы Ижевска приняли изменения в Правила благоустройства, которые касаются выгула животных. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Так, теперь нельзя выгуливать животных на детских игровых и спортивных площадках, на придомовых и муниципальных территориях. Кроме того, владельцы обязаны убирать за животными продукты их жизнедеятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Ижевске имеется две специализированных площадки для выгула собак. Первая находится в парке «Тишино», площадь территории составляет 100 кв метров. Она построена за 564 тыс. рублей.

Вторая открылась в декабре 2020 года вблизи дома №41 на улице Заречное шоссе. Её площадь составила 470 кв метров, территория оборудована скамейками, тренажёрами для дрессировки и ограждением, а также мусорными урнами. Стоимость этой площадки составила 653 тыс. рублей.

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