Мадрид, , 20:45 — REGNUM 19 февраля правительство Испании усилило публичную риторику, чтобы осудить проявление насилия во время недавних демонстраций из-за заключения в тюрьму рэпера Пабло Хаселя. Поводом к выступлению премьер-министра Педро Санчеса стали разногласия в правительственной коалиции, вызванной позицией «Унидос Подемос» не осуждать беспорядки. Об этом сообщила газета El País.

«В условиях такой полноценной демократии, как Испания, насилие недопустимо», — заявил Санчес.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка также выразил сожаление по поводу «недопустимого насилия», которое наблюдается на улицах испанских городов третьи сутки подряд. Гранде-Марласка также оправдал применение силы в отношение буйных протестующих со стороны стражей правопорядка.

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