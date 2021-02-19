Архангельская область, , 20:14 — REGNUM Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова бессимптомно переболела COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице «Вконтакте».

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"Перед тем как записаться на вакцину, я сдала тест на антитела к ковиду. К моему удивлению, у меня их обнаружили с относительно высоким коэффициентом позитивности. Антитела есть, а когда болела — не заметила. Странная болезнь», — написала градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 81 случай COVID-19, в том числе 36 — в столице республики.