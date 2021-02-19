Москва, , 20:14 — REGNUM Евросоюз воспринимает Россию как чужака и эта предвзятость не позволяет выстроить нормальные отношения, заявил 19 февраля глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «РБК».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению Сергея Лаврова, отношения России и Евросоюза разорваны «в клочья».

«Нас воспринимают как чужака. Когда я давал интервью Соловьеву, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны «в клочья», — пояснил Сергей Лавров.

При этом глава МИД России отметил разрушение целого ряда механизмов взаимодействия Москвы и Брюсселя, приведя в пример Совет партнерства и сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров отмечал, что Россия последовательно выступает за равноправное сотрудничество с Евросоюзом, но готова и к разрыву отношений, если ЕС к такому равноправию не способен.

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