Подгорица, , 19:59 — REGNUM Министерство иностранных дел Черногории полностью опровергает обвинения, распространяемые некоторыми СМИ, о том, что действия посольства Черногории в России в Подгорице препятствуют закупке вакцины от коронавируса, говорится в заявлении МИДа Черногории.

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«Мы информируем общественность о том, что посол Черногории в Российской Федерации перед тем, как приехать на посольские консультации, установил контакт для дальнейшей связи, чтобы как можно скорее закупить российскую вакцину. После этого по прибытии в Подгорицу временный поверенный в делах связалась с российской стороной. Она в срочном порядке направила письма премьер-министра Здравко Кривокапича, свидетельством которых является официальная переписка, а также подтверждение МИД России об их получении», — сообщили в МИДе.

Напомним, что пока прямых поставок вакцины из России в Черногорию не налажено.