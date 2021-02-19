Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Россия предпринимает атаки на Запад, стремится ослабить НАТО и разрушить «Европейский проект», заявил 19 февраля президент США Джо Байден, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, США намерены полностью соблюдать приверженность Североатлантическому альянсу и пятой статье Вашингтонского договора, которая определяет принцип коллективной обороны стран-членов НАТО.

«Это гарантия. Нападение на одного — нападение на всех. Это наша непоколебимая клятва», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о возвращении Америки на мировую арену.

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