Москва, , 19:58 — REGNUM Интернет-пользователи сообщают о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте» вечером в пятницу, 19 февраля. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 19:00 по московскому времени. Большинство жалоб (75%) связано с отсутствием доступа к сайту. У некоторых также наблюдаются проблемы с отправкой сообщений и авторизацией в учётной записи.

О сбоях сообщают главных образом российские пользователи, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.