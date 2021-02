Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Члены Конгресса США от обеих партий планируют в ближайшие недели предоставить законопроект, чтобы упростить для меленьких новостных организаций процесс переговоров с интернет-гигантами об оплате их контента, сообщил республиканец от штата Колорадо Кен Бак. Об этом пишет 19 февраля Reuters.

Бак объяснил, что новый законопроект позволит маленьким организациям быстро и продуктивно обсуждать вопрос оплаты за использование интернет-гигантами их новостного контента, при этом избегая привлечения антимонопольного комитета для проведения долгих проверок.

Американский законопроект предложат на фоне конфликта Facebook c властями Австралии. Интернет-гигант заблокировал новостные публикации СМИ в Австралии из-за закона, который власти Австралии намерены принять через несколько дней. Новый закон потребует от IT-гигантов платить СМИ за новостной контент.

Напомним, что в отличи от Facebook, Google обязался выплачивать проценты уже нескольким новостным компаниям. Google подписал договор c американской медиаимперией News Corporation, а также с австралийскими компаниями Nine Entertainment и Seven West Media.