Луганск, , 19:50 — REGNUM Четыре обстрела населённых пунктов ЛНР осуществили ВСУ за неделю, сообщил 19 февраля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он уточнил, что дважды украинские формирования обстреляли районы посёлка городского типа Калиново и села Калиново-Борщеватое — из АГС, РПГ и из стрелкового оружия. По этим населённым пунктам было выпущено десять гранат.

Районы сёл Лозовое и Калиновка ВСУ атаковали из крупнокалиберных пулемётов. Также украинские боевики проводили инженерные работы по дооборудованию своих позиций в районах населённых пунктов Новоалександровка, Орехово и Золотое-4 с применением взрывных устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 февраля, ВСУ обстреляли из крупнокалиберного пулемёта район села Лозовое, а ещё днём ранее — район села Калиновка.

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