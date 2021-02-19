Киев, , 19:54 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 19 февраля, ввел санкции против 19 юридических лиц, имеющих отношение к деятельности депутата Верховной рады, лидера фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО по итогам заседания совета.

ИА REGNUM напоминает, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции были введены против народного депутата Верховной рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких лиц, граждан Украины и России. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые находтся в распоряжении Медведчука и его жены.

Кроме того, согласно документу, под санкции попали пять самолетов, которые ранее осуществляли перелеты по маршруту Киев — Москва, а также компании, которые обслуживают эти самолеты.

«Самолеты, на которые наложены санкции, осуществляли свои полеты вопреки нормативно-правовым актам Украины… Еще 2 сентября 2015 года СНБО принял решение, которыми были наложены санкции в отношении отдельных российских авиаперевозчиков, а с 25 октября 2015 года правительство полностью прекратило прямое авиационное сообщение между Украиной и Российской Федерацией», — говорится в комментарии ведомства.