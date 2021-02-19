Москва, , 19:47 — REGNUM Лефортовский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца гражданину России Демури В., подозреваемому в государственной измене. Об этом сообщила 19 февраля пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

«Постановлением суда от 15 февраля в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ «Государственная измена», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля», — приводит её слова ТАСС.

Каких-либо подробностей дела в суде раскрывать не стали. По данным источников Life, одной из основных версий является связь мужчины с арестованным ранее советником главы «Роскосмоса», журналистом Иванов Сафроновым. Официально данная информация не подтверждена.