Киев, , 19:44 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение вернуть в государственную собственность «украинскую» часть нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

Об этом на брифинге вечером 19 февраля заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Силовик уточнил, что по территории Украины проходит 1433 км трубопровода, и по нему дизельное топливо из России и Белоруссии качают для нужд Украины и дальнейшего транзита в Европу.

«Нефтепродуктопровод оказался в руках двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины"При этом никакой приватизации актива не проходило», — подчеркнул силовик.

Также он отметил, что за последние пять лет, то есть при президентстве Петра Порошенко, власти Украины не обеспечивали «надлежащей защиты имущественных интересов государства и доказывания в судах различных инстанций права государства на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов».

Кроме возвращение актива, Совнацбез Украины поставил задачу правоохранительным органам выяснить обстоятельства, «при которых государственная собственность оказалась в частных руках».