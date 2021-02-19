Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Америка вернулась на мировую арену и не будет оглядываться назад, заявил 19 февраля президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности.

Новый президент США выступил на конференции по видеосвязи из Вашингтона.

По его словам, «вернулась» не только Америка, но и Трансатлантический союз.

Кроме того, Байден назвал сотрудничество с европейскими сателлитами США «краеугольным камнем», а союз США и Европы — «ключевым» для мировой арены.

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