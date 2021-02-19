Киев, , 19:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в связи с последним обострением дал задание Совнацбезу страны пересмотреть сценарии развития событий в Донбассе, заявил на брифинге вечером 19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Силовик напомнил, что речь идет о решении от 5 декабря 2019 года, которым власти Украины утвердили пять возможных сценариев развития событий в Донбассе.

«Сейчас все эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам, соответствующим должностным лицам дано указание пересмотреть все эти вещи, а при необходимости делать новые редакции, новые поправки в эти вещи», — сказал Данилов.

Также он сказал, что сегодня же Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопросы по обострению ситуации в Донбассе и утвердил ряд решений, которые имеют гриф «секретно» и поэтому не могут быть представлены общественности.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что резкий рост количества обстрелов в Донбассе в последние недели является «организованной провокацией».

11 февраля Зеленский заявил, что количество обстрелов в Донбассе в последнее время увеличилось и это связано, по его мнению, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах контактной группы по урегулированию.