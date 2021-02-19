Лондон, , 19:34 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 12 027 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 533 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 19 февраля правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним данным, всего на территории Великобритании выявлено уже 4 095 269 носителей коронавируса, 119 920 случаев заболевания привели к смерти пациентов.

Напомним, днём ранее британское правительство сообщало о 12 057 случаях заражения и 454 умерших больных COVID-19 за сутки.