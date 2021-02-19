Екатеринбург, , 19:56 — REGNUM Проблема с застройкой приаэродромных территорий будет решена в первом полугодии 2021 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам во время визита в Екатеринбург.

Ранее застройщики жаловались на ограничения, установленные на застройку большого количества приаэродромных территорий. По словам федерального чиновника, в марте 2021 года на уровне транспортной комиссии РФ пройдут согласительные комиссии, после чего вопрос вынесут на уровень председателя правительства.

«Я настроен в этом году точно в первой половине найти решение этого вопроса», — сказал Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее застройщики Екатеринбурга выражали готовность судиться с аэропортом «Кольцово» из-за ограничений на строительство приаэродромных территорий.

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