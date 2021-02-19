Загреб, , 19:26 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что готов купить российскую вакцину у кого угодно, даже вопреки рекомендациям из Брюсселя.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Если есть вакцина, я бы купил ее даже у чеченской мафии. Что Брюссель, когда тут эпидемия? Российские вакцины существуют, и они нам нужны», — заявил президент Хорватии Зоран Миланович для Nova TV.

Он добавил, что не всегда слушает то, что предлагает Евросоюз: «Если бы мы послушали Брюссель, вы знаете, когда бы мы приняли закон о конверсии кредитов со швейцарцами».