Париж, , 19:22 — REGNUM Во Франции семь человек были помещены под стражу в рамках расследования организации фиктивных браков. Об этом 19 февраля сообщает Le Parisien.

Жандармы ликвидировали существовавшую предположительно по всей Франции сеть агенств по фиктивным бракам. Расследование было начато в 2019 году прокуратурой в Шарлевиль-Мезьер (департамент Арденны).

Подозреваемые были задержаны 16 февраля, шестеро из них были арестованы в Арденнах и один в Сен-Сен-Дени. Они подозреваются в том, что получили чуть более 2 миллионов евро благодаря организации почти 150 фиктивных браков в период с 2016 по 2021 год. На данный момент удалось выявить еще 88 подозрительных браков, в отношении которых идёт проверка.

С помощью обмена устными сообщениями данное агентство предлагало иностранным гражданам вступать в брак с французами для получения гражданства. Запись на получение «услуги» была полной до апреля.

Стоимость каждого заключения брака составляла в среднем €23 тыс. Гражданин Франции, согласившийся сыграть мужа или жену, получал в качестве вознаграждения €8 тыс.