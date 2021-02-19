Подгорица, , 19:14 — REGNUM На заседании правительства Черногории была принята программа содержания железнодорожной инфраструктуры страны на период январь-март 2021 года. Напомним, что бюджет Черногории на 2021 год пока еще не принят.

Эдвард Хоппер. Железнодорожный поезд. 1908

«Согласно утвержденным бюджетным средствам на временное финансирование на январь, февраль и март 2021 года выделены средства в размере 1 725 000 евро», — было объявлено по итогам заседания правительства.

Железные дороги Черногории — это одно из государственных предприятий, которое испытывает большие финансовые сложности и имеет задолженности по налогам и сотрудниками.