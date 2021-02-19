Подгорица, 19 февраля 2021, 19:14 — REGNUM На заседании правительства Черногории была принята программа содержания железнодорожной инфраструктуры страны на период январь-март 2021 года. Напомним, что бюджет Черногории на 2021 год пока еще не принят.

Эдвард Хоппер. Железнодорожный поезд. 1908
Эдвард Хоппер. Железнодорожный поезд. 1908

«Согласно утвержденным бюджетным средствам на временное финансирование на январь, февраль и март 2021 года выделены средства в размере 1 725 000 евро», — было объявлено по итогам заседания правительства.

Железные дороги Черногории — это одно из государственных предприятий, которое испытывает большие финансовые сложности и имеет задолженности по налогам и сотрудниками.