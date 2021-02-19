Салехард, , 19:11 — REGNUM На Ямале по фактам, изложенным в документальном фильме спасателей из группы «Лиза Алерт», организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Напомним, в фильме рассказывается о вахтовиках, которых наняло ООО «Энергоэффективность» для работы на Южно-Русском месторождении. В итоге, после месяца работы, люди оказались без денег брошенными в тундре.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: Ямальские спасатели сняли фильм о попавших в рабство вахтовиках