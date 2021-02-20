Аляска, США, , 07:34 — REGNUM Жительница Аляски была напугана до смерти, когда во время использования уличного туалета на нее напал медведь, пишет 19 февраля Associated Press.

«Когда я села, то что-то сразу же укусило меня за пятую точку, — рассказала пострадавшая Шеннон Стивенс. — Я отскочила и сразу же закричала».

Стивенс приехала с братом Эриком и его девушкой отдохнуть в загородном доме на юго-востоке Аляски. Ее брат услышал крик и сразу же прибежал к находящемуся примерно в 45 метрах от дома уличному туалету. Там он нашел свою сестру, которая рассказала о неожиданном нападении в туалете. Сначала они подумали, что это нечто маленькое — белка или норка.

Взяв фонарь, Эрик пошел посмотреть, кто это был.

«Я поднял стульчак и увидел голову медведя. Вы только представьте — прямо там, в выгребной яме, глядящая на меня голова огромного медведя», — рассказал брат пострадавшей.

В испуге Шеннон и Эрик убежали в дом. Позже они нашли следы медведя по всей территории, но само животное исчезло.

Напомним, что 2020 год стал рекордным по числу сообщений о медведях-шатунах на Аляске. В этот год многие медведи не впали в спячку предположительно из-за маленького количества рыбы и плохого урожая ягод, которые не позволили им обзавестись достаточным количеством жира.