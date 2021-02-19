Загреб, 19 февраля 2021, 19:08 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал выбор в Сербии нового патриарха Сербской православной церкви, которым стал митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич).
По его словам, он не понимает, как Порфирий сможет «быть мостом между Хорватией и Сербией и ее президентом Вучичем».
По словам Милановича, на патриарха в этих вопросах будет оказываться большое давление.
«Мы светские государственные деятели. Его роль здесь не важна», — считает Миланович.