Москва, 19 февраля 2021, 19:07 — REGNUM В Москве 25 февраля пройдёт онлайн голосование по памятнику на Лубянской площади. Об этом сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
«Голосование за памятник начнётся 25 февраля и пройдёт на нескольких площадках — это «Активный гражданин» и сайты различных СМИ», — цитирует его слова РИА Новости.
Кроме того, в голосовании примут участие муниципальные депутаты, рассказал Венедиктов.
По его словам, в шорт-лист претендентов на установку вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в список «кандидатов» предлагали внести, кроме Феликса Дзержинского, царя Ивана III, князя Александра Невского, Юрия Андропова и других.
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