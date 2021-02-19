Москва, , 19:07 — REGNUM В Москве 25 февраля пройдёт онлайн голосование по памятнику на Лубянской площади. Об этом сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Феликс Дзержинский

«Голосование за памятник начнётся 25 февраля и пройдёт на нескольких площадках — это «Активный гражданин» и сайты различных СМИ», — цитирует его слова РИА Новости.

Кроме того, в голосовании примут участие муниципальные депутаты, рассказал Венедиктов.

По его словам, в шорт-лист претендентов на установку вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в список «кандидатов» предлагали внести, кроме Феликса Дзержинского, царя Ивана III, князя Александра Невского, Юрия Андропова и других.

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