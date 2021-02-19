Вашингтон, , 19:07 — REGNUM На Аляске женщина была укушена медведем, сидевшим в выгребной яме туалета, сообщает 19 февраля Associated Press.

Женщина приехала на отдых в лесной хижину на озере Чилкут в компании своего брата. При попытке воспользоваться местным туалетом «сельского типа», она почувствовала укус снизу.

Прибежавший на крик брат пострадавшей поднял стульчак, под которым увидел морду медведя, сидевшего в выгребной яме.

Брат и сестра скрылись в хижине. На следующее утро они обнаружили вокруг дома многочисленные следы животного, но в выгребную яму туалета медведь уже покинул.

Биологи Аляски уже заявили, что 2020 года стал рекордным по количеству стычек с медведями-шатунами.

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