Глава МИД Германии пообещал создать условия для достройки Nord Stream — 2
Берлин, 19 февраля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Германским приоритетом является создание условий для полной реализации проекта «Северный поток — 2», передаёт 19 февраля DPA.
Иван Шилов ИА REGNUM
Хайко Маас
Об этом заявил в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности германский министр иностранных дел Хайко Маас.
«Главный приоритет — это создать условия для завершения достройки этого трубопровода».
Читайте также: Германия надеется убедить США отказаться от санкций против «СП-2» — FT
Напомним, Германия сопротивляется давлению США, которые пытаются заблокировать СП-2 санкциями против участников проекта. По состоянию на 9 февраля уложено порядка 95,1% по двум ниткам газопровода.