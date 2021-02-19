Берлин, 19 февраля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Германским приоритетом является создание условий для полной реализации проекта «Северный поток — 2», передаёт 19 февраля DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Хайко Маас

Об этом заявил в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности германский министр иностранных дел Хайко Маас.

Маас «Главный приоритет — это создать условия для завершения достройки этого трубопровода».

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Напомним, Германия сопротивляется давлению США, которые пытаются заблокировать СП-2 санкциями против участников проекта. По состоянию на 9 февраля уложено порядка 95,1% по двум ниткам газопровода.