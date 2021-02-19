Подгорица, , 19:00 — REGNUM Венецианская комиссия даст заключение по поправкам в законы Черногории о прокуратуре и судебной системе после того, как правительство страны 16 февраля официально запросило консультацию по этим актам, сообщили изданию Pobjeda в комиссии.

Парламент Черногории должен был 18 февраля обсудить законы, но заседание было отложено.

После резкой критики предложенных актов со стороны Брюсселя часть правящего большинства потребовала отложить обсуждение и принятие этих законов.

16 февраля министр юстиции в правительстве Черногории Владимир Лепосавич запросил заключение Венецианской комиссии по предложению поправок к Закону о государственной прокуратуре и предложению закона о специальной прокуратуре по вопросам организованной преступности и коррупции.