Лондон, , 18:54 — REGNUM Игрок футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом недели по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы (ЛЕ). Об этом 19 февраля сообщается на официальном сайте УЕФА.

Отмечается, что Фернандеш сделал дубль в матче с «Реал Сосьедад» (Испания), который завершился победой «Манчестер Юнайтед» — 4:0.

Кроме Фернандеша на звание лучшего претендовали Мунас Даббур («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо», Загреб) и Гарет Бэйл («Тоттенхэм»).