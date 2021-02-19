Москва, , 19:09 — REGNUM В России сохраняется угроза очередной девальвации рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, 2020 год обернулся для России годом двух девальваций рубля. Причем одна произошла на фоне падения цены на нефть, а вторая на фоне роста её стоимости.

«Вторая была особенно унизительна. И, судя по всему, была остановлена лишь благодаря специальному вмешательству из Кремля. Потому что Центральный банк не видел здесь проблемы, хотя она здесь есть, и называется она «оффшорные дыры» российской экономики. И пока они не залатаны, нельзя быть уверенным, что если нефть поднимется от 60 до 100 долларов за баррель, мы снова не увидим падающий рубль на этой новости», — заявил Колташов.

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