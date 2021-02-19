Подгорица, , 18:51 — REGNUM Участок трассы Бар-Боляре в Черногории от Смоковаца до Матешево должен быть завершен к концу 2021 года, заявил министр капитальных инвестиций Черногории Младен Боянич и добавил, что готовятся предварительные проекты для его продолжения, но в других условиях, чем раньше.

«Мы рассчитываем завершить этот участок к концу этого года, а тем временем выполнить некоторые условия, над которыми мы работаем по согласованию с подрядчиком, то есть с финансистом. Следовательно, реальным крайним сроком может быть конец года», — сказал Боянич во время осмотра работ на приоритетном участке.

Боянич сказал, что первый участок дороги, несмотря на все проблемы, которые существовали во время строительства и финансирования, близится к завершению, и что около 90 процентов работ завершено.

«Мы работаем вместе с нашими партнерами-подрядчиками, а также финансистами из Exim Bank, чтобы завершить проект», — сказал Боянич.

Напомним, что предыдущее правительство взяло в долг у китайского банка Exim кредит на 650 млн евро, что сильно увеличило размер госдолга.