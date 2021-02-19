19 февраля 2021 | Время чтения 2 мин

Пятигорск, Ставропольский край, , 18:50 — REGNUM Пятигорский некрополь находится в исторической части города, он появился на месте Константиногородской крепости. Предшественник Ермолова на Кавказе, генерал Фон Сталь создал некрополь в буквальном смысле — 28 июля 1824 года его первым погребли на этом кладбище. Именно он выбрал место для будущего некрополя, и ждал пока умрёт кто-то из известных людей, чтобы совершить торжественное захоронение. Позднее архитекторы Браться Бернардацци построили у некрополя церковь, которую назвали Лазаревской. В 1902 она была перестроена, а сам некрополь обнесён каменной стеной.

Некрополь граничит с Воинским мемориалом и кладбищенским храмом Господа Иисуса Христа, воскрешающего Лазаря, называемым Лазаревским Антон Подгайко © ИА REGNUM

Граница в воинским мемориалом Антон Подгайко © ИА REGNUM

На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны Антон Подгайко © ИА REGNUM

На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны Антон Подгайко © ИА REGNUM На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны Антон Подгайко © ИА REGNUM

Некрополь граничит с Воинским мемориалом и кладбищенским храмом Господа Иисуса Христа, воскрешающего Лазаря, называемым Лазаревским Антон Подгайко © ИА REGNUM

Кавказ всегда был местом смешения религий и культур, поэтому в некрополе у каждого вероисповедания было своё место для захоронений. Места в некрополе всегда было немного, поэтому поверх старых захоронений делались новые иногда в три слоя. Гуляя по некрополю можно увидеть места, где раньше было каменное надгробие, но сейчас поперек него идет железная оградка более современного слоя.

Захоронения, сделанные после официального закрытия некрополя в 1916 году (1917-1956 гг.) Антон Подгайко © ИА REGNUM

Захоронения, сделанные после официального закрытия некрополя в 1916 году (1917-1956 гг.) Антон Подгайко © ИА REGNUM Захоронения, сделанные после официального закрытия некрополя в 1916 году (1917-1956 гг.) Антон Подгайко © ИА REGNUM

Еврейский кусочек некрополя Антон Подгайко © ИА REGNUM Еврейский кусочек некрополя Антон Подгайко © ИА REGNUM

На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны Антон Подгайко © ИА REGNUM

На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны Антон Подгайко © ИА REGNUM На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны Антон Подгайко © ИА REGNUM

Места в некрополе не хватало, многие могилы расположены вторым и третьим слоем над старыми захоронениями Антон Подгайко © ИА REGNUM

Советские памятники со звездой на фоне горы Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM

В XIX веке в некрополе хоронили известных людей, учёных, почетных граждан города, прославившихся военных. На самом высоком месте находится могила первых архитекторов города Иосифа и Иогана Бернадацци, швейцарцев итальянского происхождения. Чуть ниже находится самое известное и посещаемой место в некрополе — место первоначального погребения Михаила Лермонтова. Его похоронили здесь сразу после дуэли, но через год бабушка перевезла его останки в семейный склеп, а Тарханах. Рядом находится склеп Шан-Гирей Верзилиных, это были двоюродные и троюродные родственники поэта. Рядом похоронены Анна Цаликова, возлюбленная осетинского поэта и ученого Коста Хетагурова.

Некрополь и храм Господа Иисус Христа, воскрешающего Лазаря Антон Подгайко © ИА REGNUM

Могила Генерал-майора Михаила Чумакова, участника Великой Отечественной войны Антон Подгайко © ИА REGNUM Могила Генерал-майора Михаила Чумакова, участника Великой Отечественной войны Антон Подгайко © ИА REGNUM

Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова Антон Подгайко © ИА REGNUM

Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова Антон Подгайко © ИА REGNUM

Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова Антон Подгайко © ИА REGNUM

Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова Антон Подгайко © ИА REGNUM Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова Антон Подгайко © ИА REGNUM

Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова Антон Подгайко © ИА REGNUM

Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова Антон Подгайко © ИА REGNUM

Захоронения семьи учителей Меновых Антон Подгайко © ИА REGNUM

Некрополь официально был закрыт для захоронений в 1916 году, но без труда можно найти могилы, датированные 1950-ми годами. Сейчас у окраины некрополя существует огромный по площади воинский мемориал солдатам, погибшим при освобождении Пятигорска.

Могилы, за которыми никто не ухаживает Антон Подгайко © ИА REGNUM

Захоронения 19 века соседствуют с современными (50-х годов) Антон Подгайко © ИА REGNUM У каждой религиозной конфессии своя территория для захоронений Антон Подгайко © ИА REGNUM

Места в некрополе не хватало, многие могилы расположены вторым и третьим слоем под старыми захоронениям Антон Подгайко © ИА REGNUM

Места в некрополе не хватало, многие могилы расположены вторым и третьим слоем под старыми захоронениями Антон Подгайко © ИА REGNUM

Современное состояние некрополя ещё несколько лет назад было плачевным: на лето он зарастал сорняками по пояс, а за могилами почти никто не ухаживал. Последние годы волонтёры и молодёжные организации города проводят уборку территории от бурелома, чистку и восстановление могил. Пятигорский некрополь является памятником архитектуры и пятигорская молодёжь помогает ему выглядеть в соответствии со своим статусом.

Семейный склеп Шап-Гирей Верзилиных (родственники Лермонтова) Антон Подгайко © ИА REGNUM

Древние могилы на фоне горы Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM

Первые архитекторы Пятигорска и Кисловодска Братья Бернардами Антон Подгайко © ИА REGNUM

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