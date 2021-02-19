Пятигорск, Ставропольский край,
19 февраля 2021, 18:50 — REGNUM Пятигорский некрополь находится в исторической части города, он появился на месте Константиногородской крепости. Предшественник Ермолова на Кавказе, генерал Фон Сталь создал некрополь в буквальном смысле — 28 июля 1824 года его первым погребли на этом кладбище. Именно он выбрал место для будущего некрополя, и ждал пока умрёт кто-то из известных людей, чтобы совершить торжественное захоронение. Позднее архитекторы Браться Бернардацци построили у некрополя церковь, которую назвали Лазаревской. В 1902 она была перестроена, а сам некрополь обнесён каменной стеной.
Некрополь граничит с Воинским мемориалом и кладбищенским храмом Господа Иисуса Христа, воскрешающего Лазаря, называемым Лазаревским
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Граница в воинским мемориалом
Антон Подгайко © ИА REGNUM
На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны
Антон Подгайко © ИА REGNUM
На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны
Антон Подгайко © ИА REGNUM
На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Некрополь граничит с Воинским мемориалом и кладбищенским храмом Господа Иисуса Христа, воскрешающего Лазаря, называемым Лазаревским
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Кавказ всегда был местом смешения религий и культур, поэтому в некрополе у каждого вероисповедания было своё место для захоронений. Места в некрополе всегда было немного, поэтому поверх старых захоронений делались новые иногда в три слоя. Гуляя по некрополю можно увидеть места, где раньше было каменное надгробие, но сейчас поперек него идет железная оградка более современного слоя.
Захоронения, сделанные после официального закрытия некрополя в 1916 году (1917-1956 гг.)
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Захоронения, сделанные после официального закрытия некрополя в 1916 году (1917-1956 гг.)
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Захоронения, сделанные после официального закрытия некрополя в 1916 году (1917-1956 гг.)
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Еврейский кусочек некрополя
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Еврейский кусочек некрополя
Антон Подгайко © ИА REGNUM
На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны
Антон Подгайко © ИА REGNUM
На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны
Антон Подгайко © ИА REGNUM
На границе некрополя и курортной зоны расположен воинский мемориал жертвам Великой Отечественной войны
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Места в некрополе не хватало, многие могилы расположены вторым и третьим слоем над старыми захоронениями
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Советские памятники со звездой на фоне горы Машук
Антон Подгайко © ИА REGNUM
В XIX веке в некрополе хоронили известных людей, учёных, почетных граждан города, прославившихся военных. На самом высоком месте находится могила первых архитекторов города Иосифа и Иогана Бернадацци, швейцарцев итальянского происхождения. Чуть ниже находится самое известное и посещаемой место в некрополе — место первоначального погребения Михаила Лермонтова. Его похоронили здесь сразу после дуэли, но через год бабушка перевезла его останки в семейный склеп, а Тарханах. Рядом находится склеп Шан-Гирей Верзилиных, это были двоюродные и троюродные родственники поэта. Рядом похоронены Анна Цаликова, возлюбленная осетинского поэта и ученого Коста Хетагурова.
Некрополь и храм Господа Иисус Христа, воскрешающего Лазаря
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Могила Генерал-майора Михаила Чумакова, участника Великой Отечественной войны
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Могила Генерал-майора Михаила Чумакова, участника Великой Отечественной войны
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Место первоначального захоронения Михаила Лермонтова
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Захоронения семьи учителей Меновых
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Некрополь официально был закрыт для захоронений в 1916 году, но без труда можно найти могилы, датированные 1950-ми годами. Сейчас у окраины некрополя существует огромный по площади воинский мемориал солдатам, погибшим при освобождении Пятигорска.
Могилы, за которыми никто не ухаживает
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Захоронения 19 века соседствуют с современными (50-х годов)
Антон Подгайко © ИА REGNUM
У каждой религиозной конфессии своя территория для захоронений
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Места в некрополе не хватало, многие могилы расположены вторым и третьим слоем под старыми захоронениям
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Места в некрополе не хватало, многие могилы расположены вторым и третьим слоем под старыми захоронениями
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Современное состояние некрополя ещё несколько лет назад было плачевным: на лето он зарастал сорняками по пояс, а за могилами почти никто не ухаживал. Последние годы волонтёры и молодёжные организации города проводят уборку территории от бурелома, чистку и восстановление могил. Пятигорский некрополь является памятником архитектуры и пятигорская молодёжь помогает ему выглядеть в соответствии со своим статусом.
Семейный склеп Шап-Гирей Верзилиных (родственники Лермонтова)
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Древние могилы на фоне горы Машук
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Первые архитекторы Пятигорска и Кисловодска Братья Бернардами
Антон Подгайко © ИА REGNUM
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