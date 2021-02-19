Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Одобрения на применение в качестве вакцины от коронавируса препарата Janssen запросил в ВОЗ её производитель Janssen Cilag International, сообщили 19 февраля в пресс-службе Johnson & Johnson.

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Экспериментальную однокомпонентную вакцину от коронавируса Janssen предлагается включить в список препаратов для экстренного применения, одобренный ВОЗ.

Вместе с запросом ВОЗ представлены результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины Janssen. По данным Johnson & Johnson, Janssen показала 85% эффективности на третьей стадии клинических испытаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию Janssen в Европейское агентство по лекарственным средствам.

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