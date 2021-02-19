Москва, , 18:40 — REGNUM В пятницу, 19 февраля 2021 года в Финансовом Университете при правительстве Российской Федерации завершилась научно-практическая конференция «Партия пенсионеров — стратегия для всех поколений», в ходе которой состоялось развернутое экспертное обсуждение основных программных предложений Партии пенсионеров.

В конференции, организованной Российской Партией пенсионеров за социальную справедливость совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, приняли участие видные российские ученые, представители региональных отделений Партии пенсионеров, общественные деятели.

По результатам состоявшегося творческого обсуждения основных социальных проблем российского общества, особенно проявившихся в условиях пандемии коронавируса, представители научного и экспертного сообщества поддержали и дополнили программные предложения Партии пенсионеров, с которыми она планирует пойти на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и региональные парламенты в сентябре 2021 года.

По итогам конференции Партия пенсионеров заявляет: сегодня, когда становятся особенно очевидными многие концептуальные, правовые и управленческие ошибки последних лет, мы предлагаем своё, социально ориентированное видение первоочередных мер, способных позволить нашей стране сделать шаг вперед.

«Мы убеждены: нынешний уровень жизни миллионов граждан России, их социальной защиты и медицинского обеспечения объективно не соответствует как природному, так и человеческому достоянию нашего государства. В нашей стране социально-экономическая политика во многом по-прежнему реализуется в порочной и бесчеловечной парадигме: «социальные расходы — «удавка» на шее экономики». Принятая модель социальной поддержки лишь консервирует бедность, не сокращая ее масштабы. Социальная политика государства не имеет права регулироваться бухгалтерской логикой», — заявил председатель Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков.

Построение российской пенсионной системы, по мнению Партии пенсионеров, должно основываться на принципе свободного самоопределения пенсионного возраста. «Пенсия за стаж, не за возраст» — при безусловном обеспечении её достойного уровня всем достоянием Российской Федерации.

«Бесспорную поддержку экспертного сообщества получили наши предложения в области пенсионного обеспечения. Одобрена предлагаемая с 2018 года инициатива Партии пенсионеров о ликвидации Пенсионного фонда России как не обеспечивающего свои уставные функции учреждение. Результаты многолетнего труда российских пенсионеров позволяют государству гарантировать пенсионное обеспечение граждан всем достоянием Российской Федерации», — рассказал заместитель председателя Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов.

Партия пенсионеров будет добиваться отказа от крайне опасного и дестабилизирующего социальную стабильность инициируемого финансово-экономическим лобби безудержного повышения фискальной нагрузки на население. Требуется незамедлительно пересмотреть методику расчета размера налога на недвижимость, применив понижающий коэффициент. В противном случае российские граждане неизбежно столкнутся с новыми серьезными трудностями при его оплате. Сокращение постоянно растущей фискальной нагрузки на население — основной фактор обеспечения социальной устойчивости и прогрессивной динамики российского общества и государства в современных условиях.

Партия пенсионеров настаивает на безусловном отказе от отношения к образованию и здравоохранению как к деятельности по оказанию услуг. Поднятие авторитета и значительное повышение уровня материального обеспечения работников образования и здравоохранения, ликвидация бюрократических оков в их работе — приоритет в планах Партии пенсионеров.

«Основной функцией и важнейшим критерием эффективности деятельности органов здравоохранения должно быть обеспечение здоровья населения Российской Федерации. Прежде всего необходимо немедленно пересмотреть существующий принцип финансирования здравоохранения. Именно он и является в настоящее время причиной большинства его нынешних проблем, особенно проявившихся в период пандемии коронавируса», — подчеркнул Заместитель Председателя Центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков.

«Партия пенсионеров будет твердо добиваться кардинального изменения отношения государства к простым людям. За каждым государственным решением необходимо видеть нужды человека, а не цифры финансовых показателей. Сила государства — в доверии к нему граждан. Доверия не будет, если граждане считают, что государство относится к ним несправедливо, — заключил Владимир Бураков, — Многие миллионы пенсионеров, своим трудом и служением обеспечившие само существование нашей Родины, создававшие и защищавшие современную Россию, не могут считать справедливыми получаемые ими сегодня пенсии и пособия, медицинскую помощь, защиту от преступников, условия жизни и учебы их малолетних внуков и правнуков».