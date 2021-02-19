Москва, 19 февраля 2021, 18:40 — REGNUM В пятницу, 19 февраля 2021 года в Финансовом Университете при правительстве Российской Федерации завершилась научно-практическая конференция «Партия пенсионеров — стратегия для всех поколений», в ходе которой состоялось развернутое экспертное обсуждение основных программных предложений Партии пенсионеров.
В конференции, организованной Российской Партией пенсионеров за социальную справедливость совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, приняли участие видные российские ученые, представители региональных отделений Партии пенсионеров, общественные деятели.
По результатам состоявшегося творческого обсуждения основных социальных проблем российского общества, особенно проявившихся в условиях пандемии коронавируса, представители научного и экспертного сообщества поддержали и дополнили программные предложения Партии пенсионеров, с которыми она планирует пойти на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и региональные парламенты в сентябре 2021 года.
По итогам конференции Партия пенсионеров заявляет: сегодня, когда становятся особенно очевидными многие концептуальные, правовые и управленческие ошибки последних лет, мы предлагаем своё, социально ориентированное видение первоочередных мер, способных позволить нашей стране сделать шаг вперед.
Построение российской пенсионной системы, по мнению Партии пенсионеров, должно основываться на принципе свободного самоопределения пенсионного возраста. «Пенсия за стаж, не за возраст» — при безусловном обеспечении её достойного уровня всем достоянием Российской Федерации.
Партия пенсионеров будет добиваться отказа от крайне опасного и дестабилизирующего социальную стабильность инициируемого финансово-экономическим лобби безудержного повышения фискальной нагрузки на население. Требуется незамедлительно пересмотреть методику расчета размера налога на недвижимость, применив понижающий коэффициент. В противном случае российские граждане неизбежно столкнутся с новыми серьезными трудностями при его оплате. Сокращение постоянно растущей фискальной нагрузки на население — основной фактор обеспечения социальной устойчивости и прогрессивной динамики российского общества и государства в современных условиях.
Партия пенсионеров настаивает на безусловном отказе от отношения к образованию и здравоохранению как к деятельности по оказанию услуг. Поднятие авторитета и значительное повышение уровня материального обеспечения работников образования и здравоохранения, ликвидация бюрократических оков в их работе — приоритет в планах Партии пенсионеров.