Подгорица, , 18:39 — REGNUM Черногория занимает первое место в регионе по количеству госпитализированных с COVID-19 на 100 тысяч жителей, Сербия — на втором месте, а Северная Македония — на третьем, сообщает агентство Mina.

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В Черногории зарегистрировано 72 госпитализированных на 100 тысяч жителей, в Сербии — 50, в Северной Македонии — 32, в Словении — 30 и в Хорватии — 20.

Черногория также сохраняет самые высокие показатели в регионе по числу активных случаев на 100 тысяч жителей, на втором месте Албания, на третьем — Словения.

Сербия не публикует данные о количестве активно больных на 100 тысяч жителей.

В Черногории на 100 000 жителей приходится 1344 активных случая, в Албании — 1,2 тысячи, а в Словении — 561.