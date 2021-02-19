Киев, 19 февраля, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Представитель Украины в контактной группе Сергей Гармаш не исключает возможности своего выхода из делегации в ближайшее время.

Скриншот страницы социальной сети Facebook @sergiy.garmash Сергей Гармаш

Об этом он заявил в интервью изданию «Остров», материал опубликован сегодня, 19 февраля.

Главная причина непонимания между Гармашем и руководством украинской делегации — нерегламентное присутствие на последних переговорах «так называемых общественных экспертов». Он напомнил, что уже на третьем в этом году онлайн-заседании присутствуют «какие-то общественные эксперты, представляющие непонятно кого».

«Россия заявила, что она не имеет отношения к формированию составов «других делегаций». Украина их не приглашала. ОБСЕ — тоже. Тогда — кто? Если мы соглашаемся с фактом присутствия этих людей, то мы, значит, признаем отдельными делегациями (по всей видимости, от республик Донбасса — ИА REGNUM), признаем их право самим приглашать на переговоры «экспертов»? Признаем их полноценной стороной переговоров?» — задался вопросом Гармаш.

Он отметил, что ситуация с его дальнейшей работой в составе украинской делегации простая: либо он убеждает руководство в правоте своих аргументов, и Киев «начинает действенно реагировать на нарушение формата», или же «нужно задаваться вопросом, что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону?»

ИА REGNUM напоминает, что по итогам заседания 21 января Гармаш заявил, что «общественные советники» не принимали участия в заседании контактной группы благодаря позиции спецпредставителя ОБСЕ Хайди Грау.

«Учитывая, что такой порядок выступлений был изначально, в контактной группе сохранен статус-кво, и никакие общественные эксперты от непонятных «МИД» в нее не вошли», — заявил тогда представитель Киева, подавая это решение как «победу» украинской стороны.