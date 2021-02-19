Москва, , 18:32 — REGNUM Сделка между российским холдингом «Вертолёты России» и компанией Tawazun (ОАЭ) одобрена правительственной комиссии РФ по контролю за иностранными инвестициями, сообщили 19 февраля в пресс-службе правительства.

Уточняется, что, согласно договорённости с Tawazun, эта компания совместно с «Вертолётами России» будет вести разработку и организацию производства российским обществом «ВР-Технологии» новых моделей вертолётов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Tawazun (фонд обороны, безопасности и развития) полтора года назад объявил о планах инвестировать в продвижение российского бренда люксовых автомобилей Aurus.

Читайте ранее в этом сюжете: Холдинг Tawazun планирует инвестировать в развитие Aurus — Минпромторг РФ